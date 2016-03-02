国际油市：原油期货下跌逾1%，因美国原油库存大增

标题新闻：英国最大抵押贷款银行莱斯银行考虑在法兰克福设立分行，但尚未作出最终决定-消息
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美国石油协会(API)在周二收盘后发布的数据显示，美国上周原油库存激增990万桶，远高于路透调查中分析师预估的增加360万桶。
部份交易商预计美国能源资料协会(EIA)稍晚发布的数据可能显示库存大增，与行业数据相似，而这可能会令油市过去两周的反弹走势戛然而止。
俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)表示，俄罗斯石油公司支持将产量冻结在1月所及的接近纪录高点水准的主张 。这亦支撑了油价。
俄罗斯总统普京称，有比冻产更“激进”的平衡全球油市方法。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/龚芳; 审校 李婷仪/许娜)
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