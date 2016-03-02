更新版 1-韩国数据：1月工业生产降1.8%，降幅大于预期且为一年来最大

“我们看到2月的早期数据出现明显反弹，感觉1月的疲弱可能只是临时因素所致，”企划财政部一位官员在数据公布后说。

“企划财政部相信，国内消费的复苏正在进行当中。”

该官员补充说，韩国出口持续疲弱已经对1月的产出造成影响。

周二公布的数据显示，韩国2月出口大幅下降，延续有史以来持续时间最长的这次下滑，因中国经济放缓，使依赖出口的经济体承压。

1月工厂设备平均运转率为72.6%，为2009年4月以来最低。

1月工业生产较上年同期下降1.9%，路透调查预估为下降2.2%。修正后的12月降幅为2.2%。

数据显示，1月经季节调整服务业产出较前月减少0.9%，逆转12月修正后上升0.9%的势头，因娱乐、体育和休闲方面的需求下滑。

1月经季节调整零售销售较前月下降1.4%，因汽车等耐久财的销售减少7.7%。

统计局表示，已经对历史数据进行一年一度的修正以提高准确性。

工业生产和企业信心图表： link.reuters.com/hut69s