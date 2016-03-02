《中国重要政经日程》--3月2日

=============================今日重要政经日程==========================

3月2日（周三）

--2016中美央行间首届高端对话“货币政策分化下的全球宏观经济及治理”3月1日-2日在杭州举办。该高端对话是中国央行与美联储合作发起，是中国金融论坛下的定期学术交流机制。

*--上午10时 商务部召开新闻发布会，商务部发言人沈丹阳集中回应媒体近期关注热点，如新能源汽车和中澳双边贸易等。

*--下午15时 全国政协在人民大会堂召开全国政协十二届四次会议新闻发布会，大会新闻发言人王国庆向中外媒体介绍本次大会有关情况并回答记者提问。

=============================近期重要政经日程==========================

3月3日（周四）

--全国政协十二届四次会议在北京召开。

3月5日（周六）

--十二届全国人大四次会议在京召开。议程包括：审议政府工作报告，审查和批准国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，审查和批准计划报告、预算报告等。

7月9日（周六）

--G20贸易部长会议将于7月9-10日在上海举行，商务部是G20贸易投资合作的国内牵头部门。

注: 1. *代表新增日程。