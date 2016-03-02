《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月2日

*工商时报：

--今年投信新基金募集热潮3月开战，总计有八家投信将展开新基金募集，规模上看2,000亿台币，且各投信募集基金类型多元，包括股票型、债券型、指数型和货币市场型，其中以指数型基金募集上限规模最大，光是元大、富邦和国泰三大投信募集上限合计就达1,400亿台币。

--国发会昨日表示，在政府积极推动创新创业及民间支持下，去年获创投及企业投资的新创事业倍增至29家，投入金额150.3亿台币更较前年成长二倍，所投资的新创事业以电子商务、物联网等网路应用领域居多。

*经济日报：

--中央银行总裁彭淮南昨日表示，近几次全球经济成长率发表预测，每次都比上一次低，目前来看今年全球经济成长率〞顶多与去年相同〞；且过去全球贸易成长幅度高于经济成长幅度，目前贸易成长率却低于经济成长率，对台湾经济成长相当不利。金融圈主管推测，3月24日召开的央行第一季理监事会，降息讯号相当明确。

--陆客团来台人数将缩减，已引起各观光业者高度紧张，首当其冲的两岸航空公司为因应旅客量可能减少，已计画采减班、并班、改换小型机，甚至暂缓新航线开航等应变措施。

--台湾金融业申请的专利数量却少得可怜，累计至今仅有24件，质和量都不足，反观中国大陆电商积极在台湾布局、申请金融专利，未来有可能阻碍台湾的金融业发展。 (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。