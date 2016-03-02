《全球主要国家债券发行预告》--3月2日-3月9日

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日 时间 国家 规模 发行细节 期 3/3 日本 标售三个月期贴现国库券 3/3 日本 加强流动性标售 3/3 法国 标售长期政府债券(OAT) 3/7 法国 标售国库券(BTF)
3/8 日本 标售六个月期贴现国库券 3/8 日本 标售30年期公债 3/8 美国 发售三年期公债 3/8 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 3/9 美国 发售10年期公债
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美国现货公债 欧元区公债市场
日本公债市场 英国公债市场
台湾债市 中国债市
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍 审校 张若琪)
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北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选