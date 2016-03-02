《中国报摘》--其他报纸重要消息3月2日

**上海证券报**

--华塑控股 拟进军互联网票据行业，将以自有资金2,000万元联合其他六家公司，共同发起设立深圳前海金融票据报价交易系统股份有限公司。不过该公司称，在当前的市场环境下，票据市场的监管偏紧，业务开展过程中存在政策的不确定性。

--继广东省之后，重庆市也发布了《推进供给侧结构性改革工作方案》，明确要求将煤炭产能压减到2,000万吨以内，煤矿数量压减到70个以内。

**证券时报**

--国家开发银行旗下租赁业务子公司——国银租赁近日正式向港交所递交上市申请材料，拟发行不超过36.65亿股H股，集资额预计为10亿至15亿美元。据悉，所募资金将全部用于补充公司资本金。

**21世纪经济报道**

--境内第三家拥有再保险独立法人牌照的中资公司获批。保监会公告称，同意中国人民保险集团股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司等2家公司共同发起筹建人保再保险股份有限公司。该公司注册资本10亿元，注册地为北京市。

**东方早报**

--记者获悉，根据商务部相关安排，上海市商务主管部门将在全市开展融资租赁业风险排查，排查内容涉及实物与合同金额不符、是否存在变相吸收公众存款等。业内人士称，此次风险排查与e租宝、经济整体下行、市场风险频发有关。（完）