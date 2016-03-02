《香港报摘》--经济日报3月2日

**头版头条**

--零售市道前景欠佳，黄金地段舖位租金跌幅显着。溥仪眼镜数年前抢租尖沙咀广东道舖王，如今约满快迁出，业主以每月150万港元放租，跌逾两成。零售转势，奢侈品纷纷撤出核心区，令舖租大幅调整。去年铜锣湾罗素街已跌3成以上，料尖沙咀广东道今年亦有近似情况。

**其他**

--内地一綫城市楼市突火爆，内房股走势跟上。有券商认为，市场流动性增加催旺楼市，再加上中央推出刺激政策，料可改善内房股2016年毛利，其中特别看好大型内房股。

--港交所股权披露公布，长和 持有的长建 股权，上升5.2个百分点至80.87%，惟两公司发言人澄清，长和没有增持长建，有关变动跟长建发行证券有关，这仅为技术上的安排。

--金矿股国际资源 拟出售矿产，转型至金融业，惹来全球最大资产管理公司贝莱德连续两日公开呼吁股东投票反对。

--商品市场去年大幅震荡，商品交易商嘉能可 亦把旗下资产大幅减值近70亿美元，令去年盈转亏，录得约49.6亿美元亏损。公司表示，有信心于今年内出售40亿至50亿美元的资产。（完）

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