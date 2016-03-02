《新兴市场重要经济事件预告》--3月2日-3月9日

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
国际镍业研究组织(INSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
(除特别说明外，均为GMT时间)
3月2日(三)
迪拜--全球金融市场论坛(至3月3日)。
巴西利亚--巴西央行宣布利率决议(2200)。
首尔--韩国央行公布2月政策会议纪录(0700)。
3月3日(四)
伦敦--捷克央行总裁Miroslav Singer在全国资产负债管理(National Asset-Liability Management)欧洲座谈会发表演说(0800)。
基辅--乌克兰央行货币政策会议(0800)。
3月4日(五)
暂无重要经济事件。
3月7日(一)
暂无重要经济事件。
3月8日(二)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿在全美商业经济协会(NABE)的年度经济政策会议上发表演说(1300)。
布达佩斯--匈牙利央行召开非议息会议。
首尔--韩国企划财政部长官柳一镐将在东亚日报举办的一个活动上，就政府的政策方向发表演说(2230)。
3月9日(三)
布达佩斯--匈牙利央行公布2月议息会议的会议纪录(1300)。
吉隆坡--马来西亚央行宣布利率决定(1000)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 张若琪 审校 戴素萍)
国际镍业研究组织(INSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选