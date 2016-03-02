《新兴市场重要经济事件预告》--3月2日-3月9日

伦敦--捷克央行总裁Miroslav Singer在全国资产负债管理(National Asset-Liability Management)欧洲座谈会发表演说(0800)。

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿在全美商业经济协会(NABE)的年度经济政策会议上发表演说(1300)。

首尔--韩国企划财政部长官柳一镐将在东亚日报举办的一个活动上，就政府的政策方向发表演说(2230)。