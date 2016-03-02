《香港报摘》--信报3月2日

**头版头条**

--仅剩下30天免费牌照的亚洲电视，面临提早停播危机。亚视临时清盘人德勤前日突然宣布，解雇大部分员工及停播，随即被亚视管理层入禀反对，高院昨午紧急开庭处理。德勤称亚视维持运作至月底，开支至少要2500万元，司荣彬任主席的中国文化传媒提议即时提供300万元作营运资金。

**其他**

--亚视停播在即，新电视台摩拳擦掌乘势而起。电讯盈科 出资成立的免费电视台ViuTV宣布4月6日透过大气电波全港启播，免费电视数码频道为99台。

--CNH拆息定价相应回落，本港银行纷纷把人民币定存息率下调0.25%至0.7%不等，市场预期银行下调人民币存息陆续有来，4%或以上的年息很快会成绝响。

--新股孖展（保证金）认购反应冷淡，医思医疗 首日孖展仅260万港元，另佳源国际 及兴科蓉医药 分别录2100万港元及1450万港元；3只新股孖展合共仅3810万港元，公开认购亦未足额。

--金发局上周五发表新报告，建议放宽场内衍生产品持仓限额机制。主撰今次报告的金发局成员李君豪认为，有关限制过严，是窒碍香港衍生工具市场发展主因之一。他希望监管当局能参考市场意见及金发局的建议，冀于今年上半年能推出谘询文件，最快在一年内放宽机制。

--证监会昨天成立金融科技联络办事处作为特设渠道，鼓励在港从事金融科技发展和应用的公司和人士与该会进行沟通。证监会同时成立金融科技谘询小组，以集中探讨发展金融科技有关带来的机遇、风险及对监管法规的影响。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘