《全球重要经济事件一览表》--3月2日-3月9日

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圣雷蒙--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)就经济前景发表演说(1600)。

阿布扎比--全球金融市场论坛(至3月3日)。

法兰克福--SZ 2016金融日活动，演讲嘉宾包括：欧洲央行执委科尔(0830)及德国央行委员Andreas Dombret(1355)。

布鲁塞尔--欧洲央行执委科尔在欧洲议会发表演说(1700)。

布鲁塞尔--希腊财政部长察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)出席欧洲议会经济事务委员会之听证会。(1400)

伦敦--英国商会(BCC)年会。演说者包括：英国财政大臣奥斯本与德国财政部长朔伊布勒。

奥斯汀--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗就经济情势及货币政策发表演说(1545)。

纽约--亚特兰大、波士顿、克里夫兰、纽约、费城、里奇蒙及圣路易等联储公布小型企业信贷调查报告(1900)。

曼彻斯特--英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹发表演说(1745)

伦敦--德国财政部长朔伊布勒在英国伦敦政经学院发表演讲(1730)。

伦敦--德国财长朔伊布勒在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)就“英国在欧洲的未来”主题发表演说(1600)。