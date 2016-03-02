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亚洲 | 2016年 3月 2日 星期三 08:55 BJT

《全球重要经济事件一览表》--3月2日-3月9日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月2日(三)

圣雷蒙--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)就经济前景发表演说(1600)。

华盛顿--美联储发布经济状况褐皮书(1900)。

伦敦--英国央行副总裁康利夫出席议会楼市委员会会议(1400)。

阿布扎比--全球金融市场论坛(至3月3日)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会召开非议息会议。

巴黎--法国央行总裁维勒鲁瓦出席法国下议院金融委员会听证会(0830)。

法兰克福--SZ 2016金融日活动，演讲嘉宾包括：欧洲央行执委科尔(0830)及德国央行委员Andreas Dombret(1355)。

伦敦--英国央行副总裁布罗德班特在伦敦政经学院发表演说(1000)。

布鲁塞尔--欧洲央行执委科尔在欧洲议会发表演说(1700)。

布鲁塞尔--希腊财政部长察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)出席欧洲议会经济事务委员会之听证会。(1400)

3月3日(四)

伦敦--英国商会(BCC)年会。演说者包括：英国财政大臣奥斯本与德国财政部长朔伊布勒。

奥斯汀--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗就经济情势及货币政策发表演说(1545)。

纽约--亚特兰大、波士顿、克里夫兰、纽约、费城、里奇蒙及圣路易等联储公布小型企业信贷调查报告(1900)。

曼彻斯特--英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹发表演说(1745)

伦敦--德国财政部长朔伊布勒在英国伦敦政经学院发表演讲(1730)。

伦敦--德国财长朔伊布勒在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)就“英国在欧洲的未来”主题发表演说(1600)。

日本那霸--日本央行副总裁中曾宏发表演讲。

3月4日(五)

德州--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗就经济情势及货币政策发表演说(1800)。

3月6日(日)

华盛顿--国际银行家协会(Institute of International Bankers)华盛顿年会(至3月8日)。演讲嘉宾包括：英国央行金融政策委员会委员布雷热(Alex Brazier)、美联储理事布雷纳德(3月7日1700)、美国财政部国际事务次长希茨(3月7日1400)。

3月7日(一)

华盛顿--美国财政部国际事务次长希茨(D. Nathan Sheets)在国际银行家协会华盛顿年会发表演说(1400)。美联储理事布雷纳德也将发表演说(1700)。

华盛顿--美联储副主席费舍尔在全美商业经济协会(NABE)年度经济政策会议的午餐会上发表讲话(1730)。

东京--日本央行总裁黑田东彦在读卖新闻举办的活动中发表演说(0340)

布鲁塞尔--欧元集团会议。

伦敦--英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹发表演说。

阿德雷德--澳洲央行副总裁洛威在UDIA行业会议中发表演说(2320)。

3月8日(二)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿发表演说(1300)。

3月9日(三)

渥太华--加拿大央行宣布指标利率决议(1500)。

惠灵顿--新西兰央行公布货币政策声明与官方隔夜拆款利率(2000)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 白云)

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