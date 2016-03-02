台湾经济：央行总裁称全球景气对台不利，3月降息预期强化--报载

路透台北3月2日 - 台湾本地媒体工商时报周三表示，中央银行总裁彭淮南指出，近几次全世界发表经济成长率预测，每次都比上一次低，目前看来今年经济成长率最好也顶多是跟去年一样。尤其今年全球贸易成长会低于经济成长，这对台湾不利。

经济日报则引述金融圈主管推测，3月24日召开的央行第一季理监事会，降息讯号相当明确。金融圈原先普遍预期，央行24日将三度降息半码（0.125个百分点），使重贴现率降至1.5%。彭总裁昨日在立法院备询，对景气前景看法保守的一席谈话，让行库主管调整看法，认为在目前全球央行采行降息与负利率趋势下，不排除央行本季将扩大降息幅度至1码。

经济日报也引述彭淮南指出，台湾若要提升经济成长率，首先要改善投资环境，让超额储蓄能够投资在本地，如此一来，不但可以创造就业、税收，甚至引发技术进步的外溢效果。此外，台湾如果加入跨太平洋伙伴协定（TPP）、区域全面经济伙伴协定（RCEP）等区域经济整合，也能够有效促进投资、扩大内需，当然也提供经济成长的动能。

彭淮南指出，央行降不降息，得要等到3月下旬召开理监事会议时，就当前物价压力、未来预期通膨幅度，和国内外经济、金融情势等指标进行通盘考量后，才能决定。