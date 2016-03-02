全球金市：金价续跌，因美国数据强劲且股市上涨

周二的数据显示，2月美国制造业似乎已企稳，生产加速，新订单在较高水平持稳。另一份建筑支出报告也进一步支撑了经济前景。报告称，美国1月建筑支出增加1.5%，至1.14万亿美元，为2007年10月以来最高水平。

周二美元兑日圆反弹，兑欧元触及一个月高点。

投资者将关注更多美国数据，以衡量经济的强劲程度，其中最重要的是周五公布的非农就业数据。

黄金上市交易基金(ETF)增加黄金持仓为金价提供支撑。

全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓增加1.15%至786.20吨，为2014年9月以来最高。(完)

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