全球金市：金价续跌，因美国数据强劲且股市上涨

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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周二的数据显示，2月美国制造业似乎已企稳，生产加速，新订单在较高水平持稳。另一份建筑支出报告也进一步支撑了经济前景。报告称，美国1月建筑支出增加1.5%，至1.14万亿美元，为2007年10月以来最高水平。
周二美元兑日圆反弹，兑欧元触及一个月高点。
投资者将关注更多美国数据，以衡量经济的强劲程度，其中最重要的是周五公布的非农就业数据。
黄金上市交易基金(ETF)增加黄金持仓为金价提供支撑。
全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓增加1.15%至786.20吨，为2014年9月以来最高。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/汪红英；审校 杜明霞/许娜)
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北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选