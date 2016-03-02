《路透晚报》--3月2日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》穆迪将中国政府债务评级展望降至负面，因改革及财政风险

美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三将中国政府债务评级展望从“稳定”下调至“负面”，理由是当局实施经济改革的能力存在不确定性、政府债务水平攀升以及外汇储备下降等。

--中国经济：一季度料放缓至6.5%，需着力稳汇率防范金融风险--国家信息中心

中国国家信息中心宏观经济形势课题组最新报告称，一季度中国经济增速将继续趋缓至6.5%左右，一季度稳增长的关键是扩大基建投资。

--中国经济：货币和财政政策面临困境，需平衡去产能阵痛--货币政策委员

中国央行货币政策委员会委员白重恩表示，受制于中国经济的结构性问题，中国货币政策和财政政策的实施均面临一定的困境，因此必须在政策实施与调结构、去产能之间寻求平衡，特别需重视资金流向。

--中国经济：鼓励有序发展网络预约拼车，组织实施“以旧换再”--发改委

中国国家发改委日前下发指导意见称，鼓励个人闲置资源有效利用，有序发展网络预约拼车、自有车辆租赁、民宿出租、旧物交换利用等。

--中国经济：今年将继续减少外资准入限制性举措--商务部

中国商务部发言人沈丹阳周三表示，今年将继续减少外资准入限制性举措，积极支持外资并购模式参与国企改革。

--香港经济：本地情况良好且财政稳健，有信心维持好的评级--官员

就穆迪将中国政府债务评级展望下调至“负面”对香港潜在影响，香港财经事务及库务局局长陈家强周三称，由于本地经济情况良好且财政稳健，政府有信心维持好的评级。

--台湾经济：央行总裁称全球景气对台不利，3月降息预期强化--报载

台湾本地媒体工商时报周三表示，中央银行总裁彭淮南指出，近几次全世界发表经济成长率预测，每次都比上一次低，目前看来今年经济成长率最好也顶多是跟去年一样。尤其今年全球贸易成长会低于经济成长，这对台湾不利。

【金融】

--全球金融：中国投资者过去十年对海外投资额超过1万亿美元--报告

英国地产服务公司Knight Frank周三发布的财富年报显示，截至2015年中期的十年间，中国投资者对海外地产、股票和债券的投资额达到1.03万亿美元。

【固定收益】

--中国公开市场：降准后逆回购连续两次缺席，单日净回笼1,000亿--业内人士

中国央行周三公告，鉴于银行体系流动性充裕，公开市场业务一级交易商参与公开市场逆回购操作的意愿总体较弱，今日暂不开展公开市场逆回购操作。这是周二起降准后，逆回购连续第二次缺席。据此计算，今日将净回笼1,000亿元人民币。

--《中国新债预测》国开行一年债料低于估值，短端需求旺盛20年定位或略高

中国国家开发银行周四将招标发行一年及20年期固息债。路透调查显示，资金宽松和降久期压力下，预计短端需求好于长端，一年新发债定位料低于估值水平，而20年期增发债或略高于估值。

--新债招标：中国一年续发国债收益率2.1518%，10年2.8196%--业内人士

业内人士周三透露，中国财政部上午招标续发两期固息国债，一年和10年期加权中标收益率分别为2.1518%和2.8196%，低于此前的市场预测均值。

--中国货币市场：逆回购再度停做但无碍流动性宽松，关注央行后续操作

继中国央行降准后，今日公开市场连续第二天停做，但银行间货币市场周三资金面继续宽松，大行及非银机构融出积极，相比而言需求略显偏弱；交易员称，本周逆回购到期集中在明后两天，仍需关注央行公开市场操作，但预计流动性大幅收紧的可能性不大。

--中国债市动态：短债稍受青睐长债收益率持稳，一级国债招标需求一般

中国银行间市场周三早盘现券稳中波动有限，短券成交稍显活络。交易人士表示，央行降准预期消化过后，市场情绪暂归平稳，受益于资金面宽松无虞局面，较之长端品种，短端品种需求略好，而一级国债中标结果虽低于市场预期，但从倍数来看，需求尚属一般。

【外汇】

--中国央行：与俄央行完成双边本币互换操作，未来可根据需要继续启动

中国人民银行周二称，已与俄罗斯央行完成双边本币互换操作，未来双方可根据需要继续启动互换操作。

--中国汇市：人民币早盘放量下跌，即期围绕中间价波动渐成共识

人民币兑美元即期周三早盘下跌，中间价跌百点子至近一个月新低。交易员称，本周中间价弹性增强，但即期基本围绕中间价30点子附近波动，且具备一定自发稳定态势，央行干预压力下降；由于人大和政协“两会”临近，短期汇价料难见大波动。

--人民币衍生品：美元掉期曲线略升，长端掉期走向仍取决于大行供求

中国境内美元/人民币掉期曲线周三小升，但整体继续承压，虽见一年期掉期暂时脱离周一创下的20个月新低，但大行卖压难消，长端掉期仍低于利率平价合理水平。而短端掉期在中国央行降准后变化仍有限。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收创四个月最大单日涨幅，后市有望挑战3,000点

中国股市沪综指周三放创四个月最大单日涨幅，地产相关板块领涨。分析师指出，降准利好继续发酵，且投资者对“两会”期间的政策预期较为乐观，此前大跌令很多个股存在技术反弹要求，多因素聚合共振促动大盘上涨，今日大涨已将市场人气激活，沪综指有望挑战3,000点的整数关口。

--中国新股：证监会新核发八家新股批文，预计筹资不超过40亿元

中国证监会官方微博周一晚间公布，证监会周一核准八家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计这八家企业的筹资总额不超过40亿元人民币。

--中国证券：创业板公司去年营收和净利平均增速创五年新高--深交所

中国深圳中小板和创业板上市公司截至周一均已按要求，通过业绩快报、年报、上市公告书等形式披露了2015年度主要财务数据。据统计，创业板公司去年的营业收入和净利润增长速度为近五年最高，净利润增幅在五年来首次与收入增幅基本持平。

--全球房地产：亚洲投资者去年跨国投资创新高，上海列亚洲最受欢迎--报告

据国际物业顾问--世邦魏理仕最新报告指出，去年亚洲投资者跨国房地产投资总额再创新高，同比增长37%至624亿美元。在去年最受欢迎的目标城市排名中，伦敦仍是首选，上海排名全球第四、亚洲第一。

--中国房地产：警惕楼市场外配资风险，及时处置违法违规行为--中证报

中国证券报周三报导称，楼市的迅速升温催生了不规范的操作行为，类似股市的场外配资现象浮出水面，在上海这样的一线城市，部分房产中介以较高的利率为购房者提供所谓新房、二手房“首付贷”，有的甚至不需要任何抵押物就能放贷近百万元，且部分房产中介放贷时根本不考虑客户的还贷能力。

--香港房地产：2月住宅成交仅1,807宗按月跌11.6%，再创纪录新低

香港土地注册处周三发表数字显示，2月送交注册的住宅楼宇买卖合约共1,807份，按月下跌11.6%，按年更大挫七成，再创有纪录以来的历史新低；至于成交金额则创逾七年低位，为2008年金融海啸后低点。

--中国房地产：沈阳连夜叫停毕业生公积金贷款“零首付”购房新政

中国为房地产“去库存”各地奇招频出，引发市场高度关注。辽宁省会沈阳市的毕业生公积金贷款“零首付”新政被连夜叫停。

--香港个股：华润啤酒以16亿美元增持华润雪花啤酒，股价大涨至四年半高位

华润啤酒（控股）有限公司周三宣布，将以16亿美元代价向百威英博购入由SABMiller持有的49%华润雪花啤酒股权，刺激公司股价最多大涨34.6%，创近四年半以来盘中高位。

--香港个股：中国信达与潘苏通订立高银地产融资项目，涉资180亿元人民币

中国主要不良债权管理公司--中国信达称，与高银地产主席潘苏通订立一项高银地产融资项目，总投资规模为180亿元人民币。

--香港个股：华富国际引入民银国际等投资者协议失效，股价曾急挫逾四成

香港本地券商华富国际周三称，向民生银行子公司民银国际等投资者发行新股之协议失效，股价一度急挫逾四成。 (完)