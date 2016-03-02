建信期货：中国期指空头减持，短期市场以盘整为主

以下内容节选自3月2日的《期货日报》：

昨日股市展开反弹，市场出现普涨局面，下跌个股占比不足一成，但成交量未能有效放大。上证50指数、沪深300指数与中证500指数分别上涨1.47%、1.85%、2.3%。期指总持仓小幅下降，贴水幅度有所缩小。IF四份合约合计减仓398手至47,509手，IH四份合约合计减仓203手至19,672手，IC四份合约合计减仓43手至26,636手。

周二，前十名席位在IF1603合约上共持有多单21,639手，持有空单20,420手，主力净多持仓量为1,219手，较前一交易日增加542手。多头方面，华泰长城期货席位减仓229手，国投中谷期货席位加仓118手；空头方面，上海东证期货席位加仓237手，而华泰长城期货与光大期货席位分别减仓177手、161手，总体上看，多空双方互有增减但空方减仓力度较大。(完)

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