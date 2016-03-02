桑鹰资产：基本面好转但上海螺纹钢价只是阶段性走强

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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以下内容节选自3月2日的《期货日报》：
春节过后，楼市暖风频吹，外围市场氛围转暖，与钢铁相关的期货品种也出现了大幅上涨，市场做多情绪浓厚。但笔者认为对钢价后市不宜太过乐观，供需基本面真正好转仍需要时间。
总体来看，后期钢价仍有再创新高的可能，并维持强势到4—5月。但钢价阶段性的强势并非需求端的推动，更多是供应端的萎缩造成的。笔者认为，这种供需阶段性的失衡不会维持很长时间，也就决定了螺纹钢此波上涨在大周期的行情中仍然只是反弹。(完)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选