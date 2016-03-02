桑鹰资产：基本面好转但上海螺纹钢价只是阶段性走强

春节过后，楼市暖风频吹，外围市场氛围转暖，与钢铁相关的期货品种也出现了大幅上涨，市场做多情绪浓厚。但笔者认为对钢价后市不宜太过乐观，供需基本面真正好转仍需要时间。

总体来看，后期钢价仍有再创新高的可能，并维持强势到4—5月。但钢价阶段性的强势并非需求端的推动，更多是供应端的萎缩造成的。笔者认为，这种供需阶段性的失衡不会维持很长时间，也就决定了螺纹钢此波上涨在大周期的行情中仍然只是反弹。(完)