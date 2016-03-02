期货日报：需求未回暖沪锌价格踌躇不前

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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以下内容节选自3月2日的《期货日报》：
1月初至今，锌价在锌精矿供给短缺的预期下强势上行，沪锌主力合约涨幅超过19%。虽然市场认可锌精矿将会出现短缺的预期，但国际锌协会议上加工费谈判并未获得明确结果，令市场乐观情绪难以为继。反观目前的基本面格局，消费水平仍旧难以消化较低的供应量。供需矛盾进一步凸显，在消费完全回归之前，锌价难言乐观。
锌价自上周起逐步踌躇不前，现货对1604合约维持在120—150元/吨的贴水幅度，即使在沪锌大幅下挫的情况下，现货贴水也未见大幅收窄。另外，春节后，沪锌注册仓单始终高居12万吨之上不见下降，也从侧面表明目前下游消费尚未明显回归，持货商在期现价差存在利润的情况下，更愿选择制成仓单进行交割，以换取流动资金。(完)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选