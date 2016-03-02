期货日报：需求未回暖沪锌价格踌躇不前

1月初至今，锌价在锌精矿供给短缺的预期下强势上行，沪锌主力合约涨幅超过19%。虽然市场认可锌精矿将会出现短缺的预期，但国际锌协会议上加工费谈判并未获得明确结果，令市场乐观情绪难以为继。反观目前的基本面格局，消费水平仍旧难以消化较低的供应量。供需矛盾进一步凸显，在消费完全回归之前，锌价难言乐观。

锌价自上周起逐步踌躇不前，现货对1604合约维持在120—150元/吨的贴水幅度，即使在沪锌大幅下挫的情况下，现货贴水也未见大幅收窄。另外，春节后，沪锌注册仓单始终高居12万吨之上不见下降，也从侧面表明目前下游消费尚未明显回归，持货商在期现价差存在利润的情况下，更愿选择制成仓单进行交割，以换取流动资金。(完)