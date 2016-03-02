长江期货：郑棉结构性套利机会显现

3月，市场对于抛储的预期愈来愈强，预测4月份开始抛储的占主流。价格方面，大体有三种说法，一是以12000元/吨左右为基准价抛储，价格相对较高；二是以10500元/吨左右为基准价抛储，价格相对较低；三是以国外的价格指数与国内的价格指数作加权平均来折算出中间价，作为储备棉投放的基准价，且随着指数变动而变动。第一种和第二种方式比较简单，就是基准价减去储备棉的贴水，得到纺织企业的采购价。第三种模式则是一个变动价，在目前情况下，向下变动的概率较大。

笔者认为，5月以后抛储在目前的情况下概率比较小，因为今年棉花减产明显，纺织企业有需求。此外，采用内外棉现货指数加权价的概率也较小，因为变动的价格操作起来增加了难度，同时会对市场形成不好的预期，不利于政府稳定棉价。如以固定价格抛储，以10500元/吨或者其他较低价格为基准价的概率较小，因为这不符合国家维护市场稳定的政策。以12000元/吨为基准价进行抛储的概率也不大，因为目前现货市场的实际成交价已较12000元/吨基本持平，而且在持续降低。笔者认为，相比12000元/吨略低的价格，如以11500元/吨左右的价格进行抛储，会比较合适。在这样的假设下，目前1605合约还有一定的下行空间，向1609合约看齐的可能性较大，可以尝试卖1605买1609合约套利。(完)