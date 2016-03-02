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亚洲 | 2016年 3月 2日 星期三 09:29 BJT

银河期货：大连豆油期货区间整理，目前仍无法确立中期的多头格局

以下内容节选自3月2日的《期货日报》：

中期来看，豆油已经处于底部振荡走势，只要价格保持在5300元/吨之上运行，底部确立，但在价格未回归6000元/吨之前仍无法确立中期的多头格局。波段走势上，当前价格已回调至去年12月以来的上涨趋势线5600—5650元/吨附近，加上周线下方具有多重均线支撑，因此短期5650—5550元/吨形成的支撑平台依然坚挺，上方在前期交易平台5750—5800元/吨具有一定的压力。从指标和量价配合来看，短期有望在5800—5550元/吨区域内振荡整理，而后选择方向。操作上，暂以区间整理对待。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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