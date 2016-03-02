《香港报摘》--其他报纸重要消息3月2日

**明报**

--五家港银周二削减人民币定存息，分别有恒生 、渣打香港、建行亚洲、华侨永亨及永隆，下调幅度分别达20点子至70点子（1%等于100点子）。当中渣打香港继日前减1个月存息后，昨日再把3个月存息减20点子至4%，恒生3个月存息劲劈55点子至3.75%，永隆则把1、2、3及6个月的存息全线下调，最低只有3%。中小型银行的年息更低，华侨永亨及建行亚洲均下调1个月存息，分别减至2.6%及2.7%。

**星岛日报**

--新股斗快发盈警成为新常态，今年初挂牌的年年卡 和保发 ，上市不足两个月即发盈警，死因均是庞大的上市开支，年年卡遭大手沽售，且跌穿招股价。分析指，近期新股质素参差，加上外围经济转差，盈警潮将源源不绝，新股市场雪上加霜。

**苹果日报**

--东九龙楼市沦陷。被视为九龙湾「上车三宝」的淘大花园、得宝花园及德福花园连环减价。其中得宝花园跌穿300万元，市区楼沦「新界价」，尺价低见「八字头」。属铁路盘的德福花园尺价更跌破万元关口，两房则王失守500万元。本报统计东九龙10个主要屋苑，再多两个屋苑加入「跌穿1万」行列。

**东方日报**

--国寿 周一宣布斥资233.12亿元人民币增持广发银行，成为单一最大股东，惟券商指，内银受资产质素恶化及净息差收窄等困扰，增持广发银行将拖低国寿估值，又质疑双方往后的协同效应有限。国寿昨创新低，曾低见16.12元，收报16.8港元跌0.71%。

**文汇报**

--银河娱乐主席吕志和称，澳门赌收已经跌了2年，但从去年底开始跌幅已不算太多，预计今年能保持平稳，不会再进一步下跌。对澳门、对中国的信心从未动摇，随着内地居民收入的增加和城市化进程加快，将会推动居民外游的需求，相信澳门会是主要受益者。（完）

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