金鹏期货：大连玉米期价易跌难涨

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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以下内容节选自3月2日的《期货日报》：
受政府即将出库超期储存玉米的消息影响，2月中旬以来，大连玉米期货大幅低走，远月合约更是破位下行，走出2015年10月以来最大跌幅。展望后市，政府去库存态度坚决，超期储存玉米、临储玉米将相继出库，届时玉米供给压力骤增，玉米期货将易跌难涨。
整体来看，在玉米需求低迷的背景下，政府不计成本地去库存，必然导致玉米价格下跌，这也许是促使农民调整种植结构，合理安排粮食生产的措施之一。在期货操作上，可继续逢反弹高点做空。(完)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选