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亚洲 | 2016年 3月 2日 星期三 09:30 BJT

金鹏期货：大连玉米期价易跌难涨

以下内容节选自3月2日的《期货日报》：

受政府即将出库超期储存玉米的消息影响，2月中旬以来，大连玉米期货大幅低走，远月合约更是破位下行，走出2015年10月以来最大跌幅。展望后市，政府去库存态度坚决，超期储存玉米、临储玉米将相继出库，届时玉米供给压力骤增，玉米期货将易跌难涨。

　　整体来看，在玉米需求低迷的背景下，政府不计成本地去库存，必然导致玉米价格下跌，这也许是促使农民调整种植结构，合理安排粮食生产的措施之一。在期货操作上，可继续逢反弹高点做空。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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