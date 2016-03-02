《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月2日

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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3月2日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7739港元 ) 美股道琼工业指数周二收高348.58,或2.11%,报16865.08点.因金融股和科技股领升，此前强劲的美国制 造业和建筑业数据显示美国经济积累动能。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 109.580 4.26 25161 8.519 2.76 中国铝业 8.940 3.00 29349 2.780 2.96 中国移动 54.660 2.19 238844 84.984 1.60 中国人寿 11.130 2.02 363015 17.305 3.00 中石油 68.210 4.07 30356 5.303 2.76 中石化 60.020 5.54 38903 4.666 2.77 汇丰控股 <HSBC.K 32.280 1.61 4455507 50.188 0.28 中电信 49.920 2.46 14127 3.881 2.66 中国联通 11.590 0.43 110794 9.010 1.81 兖州煤业 4.440 1.83 3582 3.452 3.96 华能国际 31.960 1.11 15349 6.211 1.83 南方航空 29.070 2.79 4314 4.520 2.49 东方航空 23.790 0.89 3867 3.699 2.18 中芯国际 4.280 3.63 3950 0.665 0.83
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选