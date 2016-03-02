国际油市：油价下跌，受美国原油库存大幅上升的影响

周二市场结算后美国石油协会(API)公布，上周美国原油库存大增990万桶，远高于路透调查分析师预估的增加360万桶。

“过去两周，大宗商品人气明显发生转移，”澳新银行周三表示，“隔夜原油与铁矿石价格触及一个月高点。油价走势进一步支持原油市场的底部已形成。”

部份交易商预计美国能源资料协会(EIA)稍晚发布的数据将显示库存大增，与API数据相似，这可能会终结油市过去两周的反弹走势。

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)表示，俄罗斯石油公司支持将产量冻结在1月所及的接近纪录高点水准的主张 。这亦支撑了油价。

俄罗斯总统普京称，有比冻产更“激进”的平衡全球油市方法。(完)