港报社评：挣脱激进派綑绑，通过版权例修订--明报3月2日

立法会今日再审议版权条例修订草案（下称草案），按政府日前宣布，若立法会本周未能通过草案，将会「就此作罢」。基于未见泛民议员有迹象改变取态，草案被拉倒的可能性很大。设若草案第二度夭折，这是泛民议员被民粹支配的政治斗争结果，即使泛民议员斗赢了，输的却是创意产业和香港经济。泛民议员行事是否以香港福祉为念，再一次接受检验。

版权条例修订已经拖拉了10年，政府于2006年开始谘询，2011年中提交修订草案，2012年在泛民议员威胁拉布下放弃恢复二读，首次拉倒。2014年中，政府再提出修例草案，去年底提交立法会二读，泛民议员此际突然推翻共识，实行拉布，以要求点算法定人数方式阻碍草案审议。至于泛民议员，基本上都不在座，致使开会7次有5次流会，草案审议了75小时，点算人数耗费逾30小时，连大律师公会亦认为草案被「绑架」了。

修订合理业界需要,泛民应按专业行事

立法会议员其中最重要职能，是出席立法会会议，透过议事监察政府，把市民的声音带入议会；按议会程序处理相关事宜，泛民议员故意缺席，制造流会，实质有亏职守，并未履行议员责任。另外，泛民一度要求政府撤回草案，先审议并无太大争议的其他议案，云云。现在政府提出「作罢」死线，避免窒碍立会处理其他事务，泛民议员对此理应赞同才对。可是，此际他们却说官员儿戏、意气用事和讥讽「官员太废」，说法流于信口雌黄，反映泛民议员为斗争而斗争、为反对而反对的一面，完全失去了理性讨论、善尽职责的能力。

本港保护版权滞后，不单与作为国际都会的形象不相称，更直接和间接戕害了创意产业的发展。业界殚精竭虑埋首创作，版权条例未与时俱进，现在传播手段方便快捷又无远弗届，作品可能在极短时间就传遍网络世界，本来的创意无价，却变成创意不值钱或回报小。近年，本港电影等创意产业急速萎缩，部分原因与此有关。另外，相关行业也大受影响，业界透露3年前，本港还有约300间售卖影片光碟的店舖，现在只剩下不足70间。业界亦表示近年电影因为非法串流等操作，损失约三分之一票房。上述情况，说明版权监管落后，变相扼杀创意和使一些产业消亡。还有是若保护版权继续滞后，美国有可能将香港列入黑名单，届时本港遭受的损失，难以估计。

版权条例修订除了有必要之外，修订内容应该服膺专业意见和判断。大律师公会主席谭允芝和大律师公会先后表态支持修订草案，认为立法会应予通过，他们的意见值得重视和考虑。部分网民对版权条例修订草案一知半解，凭想像以为会动辄被控告，但是擅长知识产权法诉讼的谭允芝认为，那些高举「反对网络23条」的人根本不认识这条草案，他们的担心没有必要。谭允芝一再从版权法的原则理念、实践操作等说明草案已经平衡了各方利益；对于酿成的激烈争议，她不点名指出部分政治人物和有法律知识的律师、大律师危言耸听，把只属于私有产权的法案与公民权利挂鈎，并将之演绎成为政府藉法案打压自由。谭允芝对此不以为然，直斥说法谬误。

泛民议员之中，资讯科技界的莫乃光议员原本有类似谭允芝的意见，曾经公开表示版权条例修订之后对网民更有保障，应该通过草案。不过，正如他在财委会审议拨款成立创新及科技局一样，因为要附合泛民「同僚」的立场，一再打倒昨日之我，加入拉布。由莫乃光的例子，说明原本的理性思考和判断，在泛民的政治挂帅需要、反对需要和斗争需要下，都变得不理性而随波逐流。版权草案陷于民粹淹没理性的泥淖，泛民议员被民粹牵着鼻子走，他们会否从「领导网民」或「被网民领导」的吊诡觉悟，担负起议员的基本角色和责任，将决定草案的存亡。

激进派以破坏为乐,泛民勿被绑上战车

目前，少数激进议员视破坏立法会议事、瘫痪政府施政为乐事，这是他们赢取政治本钱以保住议席的手段，不可能改变。其他泛民议员，数年前几经挣扎才摆脱了少数激进议员的覊绊，现在却那么容易再合流搞破坏；从政治光谱判别，泛民议员与少数激进议员从理念属性到选民基础，应该有所区分，现在都绑上了激进派的战车，泛民议员个中有什么盘算和考虑，从局外观察很难理解。

激进议员一再说乐见泛民议员仍在参与拉布，说明激进派需要泛民议员参与拉布，才符合他们的利益。泛民议员与激进派有区别的政治生态，应该再度清晰显现；版权条例修订草案从必要性、专业层面以至为推动香港经济，都应该通过，期望泛民议员挣脱激进派綑绑，把以香港福祉为念的心志，在审议版权条例草案显露出来。

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