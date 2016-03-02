港报社评：摒弃暴力“港独”，官民沟通才有基础--文汇报3月2日

特首梁振英昨日就立法会新界东补选结果回应时表示，知道社会上存在怨气及不少困难，政府愿意听社会不同意见，一同解决社会上不同问题。特区政府一直以开放负责的态度与各界沟通，求同存异寻求解决问题的办法。关键是有关人士、组织必须摒弃暴力，不能打着表达诉求名义，实质谋求「去中国化」、甚至「港独」的企图；只有遵循合法、和平、理性的原则，沟通才有基础，才有空间，才可能有积极成果。以暴力逼人就范的手法，只是另有所图的借口，不仅解决不了任何问题，反而会贻害无穷。

对于此次补选的结果，有舆论认为，激进势力得到一定数量选民的支持，代表选民尤其是年轻人要表达对政府管治的强烈不满，「香港已经到了触发社会动荡的临界点，反映管治出了大问题，特首、特区政府要虚心聆听选民的意见，满足年轻人的诉求，才能消除社会的不稳定因素」。事实上，本届特区政府自上任以来，一直努力解决市民最关心的问题，积极回应市民最关切的诉求，例如在房屋问题、扶贫问题都全力以赴、迎难而上，所取得的成绩也是市民有目共睹的。

毫无疑问，香港长期累积下来不少深层次矛盾，要解决这些矛盾不可能一蹴而就，需要一个过程；同时，本届政府施政所遇到的阻力也是前所未见，即使政府有诚意、有善意听取不同意见，也需要有关各方以同样态度作出回应，才能形成天时、地利、人和的沟通气氛，为解决矛盾创造有利条件。

问题是，近年本港社会政争加剧，反对派政客、政党对特区政府、中央政府抱有敌视心态，屡屡将民生议题政治化，把单纯的民生经济发展问题演化成为管治冲突，藉以打击政府威信，破坏香港与内地的关系。旺角暴乱中，有人以维护无牌小贩权益为名，刻意挑战警方执法，公然追打警员、记者，酿成令人震惊的街头暴乱，这究竟是要表达什么诉求？真是帮小贩出声那么简单？新界东补选，有参选人以「本土主义」为旗号，却肆无忌惮地叫嚣推翻中央政府的口号，这又是要表达什么诉求？一切以「去中国化」、「抗拒两地融合」、乃至谋求「港独」为目的的诉求，无论披上如何冠冕堂皇的外衣，本质上都是反中乱港的借口，又怎么会有沟通的空间？

市民对政府施政是其是，非其非，提出实事求是的意见，政府不仅要虚心认真聆听，更要积极设法改进。而任何人不论提出任何意见、表达任何诉求，不论自称的出发点是如何崇高伟大，都必须合法和平，采取非暴力的手段，这是全世界任何一个法治文明地区的基本法则。如果说，新界东补选之后，政府不应忽视「本土」力量，应积极回应他们的诉求，那么首先请这些势力的代表收起「勇武抗争」、「以武制暴」等煽动性的口号，不要未进入立法会便已扬言「一旦进入就要瘫痪议会」。如果政府因为怯于暴力而沟通，满足激进人士和政党的非份诉求，暴力只会变本加厉，香港将永无宁日。

古往今来，任何成功的寻求共识的研商，都离不开和平、理性的大前提，都建基于合法合情合理的基础上，希望真正有志为民服务、建设香港的人士，都朝这个方向努力，共同把香港这个家园建设得更好；如果有人以社会问题为由炮制、策划无休止的暴力冲突，也请港人认清他们的真面目，大声向他们say no。

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