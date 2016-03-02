港报社评：尽好雇主责胜夸夸其谈--星岛日报3月2日

亚洲电视新旧投资者交接横生枝节，搞出清盘法庭争拗，员工不但至今未领到一月和二月的工资，本月起公司连提供劳工保险的法律责任都无力履行。无论投资者对公司发展作出甚么豪言壮语，首先要尽好向雇员准时发薪的基本责任。 新旧两个主要投资者，一个豪言发展亚视为「中国CNN」，已经梦碎，一个矢言要利用亚视平台向全世界推广中国文化。亚视不但在债台高筑又管理一团糟下，无法延续免费电视台牌照，旧老板王征更在年廿七，以亚视最大债主的身分，向法庭申请把亚视清盘。 岁晚本应是众多打工仔享受双粮或花红的日子，亚视员工却至今仍然未获发一月和二月的薪金。亚视在王征时代，已经多次欠薪拖粮，被法庭定罪，员工本 来期待公司找到「白武士」注资打救后，可以带来好日子，残酷的现实却是，「白武士」司荣彬承诺的资金，至今大部分仍未到位，公司继续过着「吊盐水」的日子，甚至发生王征时代都没有的新闻停播。 不清盘雇员无从享破欠 部分在欠薪岁月仍然紧守岗位的员工，支撑至今终于对公司不再抱任何希望，按照劳工法例，因老板欠粮而申请自动遣散。到王征申请把亚视清盘，而临时清盘人德勤会计师行又指亚视资金短绌，连劳工保险费都支付不出，已经有逾百员工向劳工处登记，向破产欠薪基金求助。 清盘申请遭司荣彬反对，聆讯更披露其收购亚视股份的手续至今仍未完成，原因是亚视至今未能交出由负责人签署的年度报告。实际上，亚视已因无法向通讯事务管理局交报告而遭罚款，令人怀疑一盘混帐不知何时了。 对员工来说，亚视清盘，事态明朗化，透过破欠基金领取欠薪和遣散费，反而有着落。清盘不成，首先要看新投资者的资金能否到位。就算资金到位，还要看如何处理，司荣彬一方所言的发薪安排，却无法令员工安心。 限发薪对象员工更忐忑 司荣彬一方向法庭表示，亚视为维持本月基本运作，只会向愿意留守至最后的约一百二十名员工发放一月至三月薪金。换言之，如果亚视成功转手毋须清盘，大部分员工既无法从破欠基金取得欠薪，新老板又不肯出粮给他们。 现时仍然有约四百位员工上班，新投资者却声称只发放薪酬予一百二十人，谁有谁没有，员工难免忐忑不安。 此外，临时清盘人更透露，亚视本月起已经没有按照法例需求为员工购买劳工保险，员工万一因工受伤，要公司赔偿，以亚视当前财力赔得起多少，很成疑问。 无论是近月离职或者继续留任的员工，对公司已经情至义尽，就算新投资者接手，都不能逃避对这些员工的责任，尤其是不履行出粮和购买保险的责任是犯法行为。从这些言行折射出日后公司的管治水平，难免令人继续对公司的前途患得患失。政府沟通和执法双管齐下，确保员工得到合理保障。