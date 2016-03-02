更新版 1-澳洲经济：第四季GDP数据超预期，较上年同期增幅达3%

“鉴于澳洲正历经我们历来所见过的最大矿业回落，这个数据是相当好的成绩，”澳洲国民银行高级分析师David de Garis表示。

“基本上我们认为澳洲央行已完成降息，而这些数据支持了这个看法。”

澳洲央行从去年5月开始一直维持利率不变，就在本周放过一次宽松的机会，并表示经济成长“前景尚好”。

澳洲央行总裁史蒂文斯确实表示，鉴于通胀似乎将保持在低位，因此存在进一步放宽政策的空间。考虑到全球经济面临诸多不利因素，投资者仍猜测他最终将不得不采取行动。

不过，行动的预期时间被推后，银行间利率期货<0#YIB:>目前暗示5月之前降息的几率为45%，数据公布前还是60%。

澳洲央行已经明确表示，偏向通过压低澳元汇率来实施任何进一步的刺激举措，但这受到其他央行的大举宽松措施的阻碍。