更新版 1-澳洲经济：第四季GDP数据超预期，较上年同期增幅达3%

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
国际镍业研究组织(INSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
“鉴于澳洲正历经我们历来所见过的最大矿业回落，这个数据是相当好的成绩，”澳洲国民银行高级分析师David de Garis表示。
“基本上我们认为澳洲央行已完成降息，而这些数据支持了这个看法。”
澳洲央行从去年5月开始一直维持利率不变，就在本周放过一次宽松的机会，并表示经济成长“前景尚好”。
澳洲央行总裁史蒂文斯确实表示，鉴于通胀似乎将保持在低位，因此存在进一步放宽政策的空间。考虑到全球经济面临诸多不利因素，投资者仍猜测他最终将不得不采取行动。
不过，行动的预期时间被推后，银行间利率期货<0#YIB:>目前暗示5月之前降息的几率为45%，数据公布前还是60%。
澳洲央行已经明确表示，偏向通过压低澳元汇率来实施任何进一步的刺激举措，但这受到其他央行的大举宽松措施的阻碍。
日本央行最近加入了实施负利率的行列，而外界广泛预期欧洲央行下周将进一步下调已经为负的存款利率。(完) (编译 王颖/王兴亚；审校 龚芳/王颖)
国际镍业研究组织(INSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选