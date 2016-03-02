台湾汇市：台币早盘实质汇价明显偏升，因台股大涨吸引外资续汇入

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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路透台北3月2日 - 台币兑美元 周三早盘实质汇价明显偏升。交易员指出，在台股开盘即大涨带动下，吸引外资持续涌入，进场抛售美元，使台币明显偏升。
他们表示，今天人民币中间价虽开贬，惟亚币的中韩元及台币均走升，特别是台币受到外资持续汇入激励，早盘续呈升值格局。
〞台股开盘就冲破8,500点，外资偏卖美元的方向，带动台币走升。〞一位大型银行交易员说。
他们并指出，今天台股开盘即大涨，且突破8,500点压力区，早盘外资在市场上偏向卖美元的方向，带动台币走升。
一位大型商银交易员说，由于台股殖利率相当高，在全球主要央行均采负利率之下，台股具吸引力，亦使台股近期表现比较亮眼，台币走势强劲。
台币早盘实质交易区间落在33.100-33.139；上日在33.098-33.274。
本地时间10:31，台股加权指数 上涨0.80%；韩元兑美元 在1,235.3，前一日收在1,236.7。
人民币方面，今天人民币兑美元中间价 为6.5490元，昨日中间价则在6.5385元。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘微幅扩增；目前一个月美元/台币远汇 报33.140/33.165，上日收在33.055。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•33.050-33.150
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