台湾汇市：台币早盘实质汇价明显偏升，因台股大涨吸引外资续汇入

路透台北3月2日 - 台币兑美元 周三早盘实质汇价明显偏升。交易员指出，在台股开盘即大涨带动下，吸引外资持续涌入，进场抛售美元，使台币明显偏升。

他们表示，今天人民币中间价虽开贬，惟亚币的中韩元及台币均走升，特别是台币受到外资持续汇入激励，早盘续呈升值格局。

〞台股开盘就冲破8,500点，外资偏卖美元的方向，带动台币走升。〞一位大型银行交易员说。

他们并指出，今天台股开盘即大涨，且突破8,500点压力区，早盘外资在市场上偏向卖美元的方向，带动台币走升。

一位大型商银交易员说，由于台股殖利率相当高，在全球主要央行均采负利率之下，台股具吸引力，亦使台股近期表现比较亮眼，台币走势强劲。

台币早盘实质交易区间落在33.100-33.139；上日在33.098-33.274。

本地时间10:31，台股加权指数 上涨0.80%；韩元兑美元 在1,235.3，前一日收在1,236.7。

人民币方面，今天人民币兑美元中间价 为6.5490元，昨日中间价则在6.5385元。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘微幅扩增；目前一个月美元/台币远汇 报33.140/33.165，上日收在33.055。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•33.050-33.150

最新相关报导链接：

--《全球汇市》日圆因风险偏好回暖而受挫，澳元方面关注GDP数据

--《综述》美国制造业企稳，建筑支出大增