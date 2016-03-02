中国信用债：大公下调淄博宏达、谷神生物评级，本月短融兑付或存压力

路透上海3月2日 - 中国大公国际资信评估有限公司周二发布两则评级下调公告，决定将淄博宏达矿业有限公司主体评级由A下调至BB+，其在银行间市场发行的短期融资券15宏达CP001 信用等级由A-1调整为B；同时将谷神生物科技集团有限公司主体评级由A-下调至BBB，15谷神CP001 信用等级由A-2下调至A-3。

15宏达CP001、15谷神CP001分别将于3月8日和3月26日到期，发行规模分别为4亿和2亿元人民币。公告显示，两期短融均存偿债压力，到期兑付不确定性增加。

据公告，淄博宏达在转让核心上市子公司山东宏达矿业 股权后，公司失去核心业务，经营稳定性大幅下降，部分银行抽贷加剧了流动性压力。除铁精粉业务剥离外，目前淄博宏达已停止从事贸易业务，热电业务已对外转让，秘鲁铁矿项目尚未完成建设，无收益产生。

今年1月，淄博宏达母公司被收购，实际控制人变更为山东焦化。大公国际表示，山东焦化已通过借款代为垫付部分员工公司及账务利息费用，淄博宏达亦以股权转让所得偿还部分借款，但其短期偿债压力仍然极大。

“淄博宏达自身偿债来源极为匮乏，基本丧失偿债能力，实际控制人变更后，债务偿还主要依赖于山东焦化，”大公国际称。

而谷神生物尽管主业未发生大的变化，亦存在资金链紧张的状况。大公国际公告称，该公司生产经营正常，准备以自有资金偿债，但目前资金存在一定缺口，正在通过催收应收账款和加快消化库存等渠道筹措偿债资金。

截至公告出具日，谷神生物仍未提供最新货币资金及应收账款回收等有效信息和相关凭证。“谷神生物资金链较为紧张，存在一定流动性风险，信用风险有所加大，15谷神CP001到期兑付不确定性有所增加”，大公国际称。

15宏达CP001和15谷神CP001分别是两家发行人在银行间市场唯一存续的债券。15宏达CP001期限一年，发行总额4亿元，利率为8.00%，兑付日为3月8日，主承销商为浦发银行 ；15谷神CP001期限一年，发行总额2亿元，利率为8.09%，兑付日3月26日，主承销商为中国银行 。（完）

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here (发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)