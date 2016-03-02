金属期市：伦铜逼近三个月高点，美国制造业数据提升风险偏好

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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周二的数据显示，2月美国制造业似乎已企稳，生产加速，新订单在较高水平持稳 ，这是经济在去年第四季放缓后重拾动能的最新迹象。
但2月全球制造业增长陷入停滞，因价格下跌未能刺激新订单，迫使工厂裁员，并打击了竭力刺激经济的决策者。
穆迪将中国政府债券评级展望从“稳定”调降至“负面”，原因是政府的财政实力疲软，且当局实施改革的能力存在不确定性。
嘉能可 周二加速推进债务削减计划，承诺出售更多资产来支持公司财务状况，以应对大宗商品大跌局面。
国际能源署(IEA)一位资深分析师周二称，全球油价看来已经触底，预计今年展开升势，因投资削减有助于减少过剩供应。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/汪红英；审校 李婷仪/许娜)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选