金属期市：伦铜逼近三个月高点，美国制造业数据提升风险偏好

周二的数据显示，2月美国制造业似乎已企稳，生产加速，新订单在较高水平持稳 ，这是经济在去年第四季放缓后重拾动能的最新迹象。

但2月全球制造业增长陷入停滞，因价格下跌未能刺激新订单，迫使工厂裁员，并打击了竭力刺激经济的决策者。

穆迪将中国政府债券评级展望从“稳定”调降至“负面”，原因是政府的财政实力疲软，且当局实施改革的能力存在不确定性。

嘉能可 周二加速推进债务削减计划，承诺出售更多资产来支持公司财务状况，以应对大宗商品大跌局面。

国际能源署(IEA)一位资深分析师周二称，全球油价看来已经触底，预计今年展开升势，因投资削减有助于减少过剩供应。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金