中港个股：兖州煤业拟投资最多30亿元人民币于一国内商业银行境外IPO

路透香港3月2日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业 称，拟投资最多30亿元人民币于一间国内商业银行的境外IPO（首次公开发售）。

兖煤周二晚间于联交所的声明称，该公司计划参与某商业银行境外IPO项目，总投资额不超过30亿元人民币，最终出资金额、持股数量、持股比例尚需视与对方谈判情况，尚未签订任何与潜在交易一有关的任何交易文件。

公告没有披露该IPO项目名称，目前香港联交所处理中的IPO申请包括天津银行和浙商银行。据汤森路透旗下IFR此前报导，中国浙商银行获得香港联交所批准其高至10亿美元，可能于3月初开始向投资者预先推介。

兖煤同时公布，控股股东兖矿集团正在论证将其持有的万福煤矿采矿权以及财务公司60-70%的股权转让至兖煤的可行性。万福煤矿的煤炭资源量约2.9亿吨，占兖煤目前境内在产矿井煤炭资源量总额约7%，而财务公司于去年末未经审核的账面净资产约为14亿元。

兖煤今早复牌，香港时间10:08，H股升5.12%，报3.49港元，优于同业表现；A股亦涨6.48%，报11.17元。（完）

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