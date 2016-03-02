台湾债市：指标10年券殖利率盘初随美债走高，券商比重高恐成不安来源

路透台北3月2日 - 台湾指标10年公债105/4 发行前交易殖利率周三弹升，受美债殖利率走高以及上日标售证券业拿走近半的部位，恐成筹码不安定的来源的影响。

交易员表示，证券商标走近半的部位，在10年券的标售情况中较为罕见，不排除这期券的筹码不够稳定，料会是未来盘势较震荡的主因。

〞标售的结构不好，券商标太多了，筹码不稳，〞一位大型证券商交易员说。

另一位证券商交易员指出，交割后此期券很可能会被市场拿来当做避险的标的，要小心未来借券成本垫高。

交易员认为，虽然本期公债标售结果低于预期，不过国际和台湾的大环境，成长力道仍相当疲弱，依然是有利台债的环境。

105/4公债银行业得标比重46.4%、证券业45.6%、票券业5.67%、保险业2.33%。得标利率为0.83%，此低于市场预估的0.85-0.88%区间。

交易员预估，今日10年公债105/4期殖利率主要区间暂看在0.84-0.87%。

本地时间10:26，10年券105/4殖利率涨1.20基点至0.8510%，成交106.5亿台币；至于台股加权指数 则涨0.75%。

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