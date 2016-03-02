日本股市：日经指数早盘涨4.04%至逾三周高点，出口类股表现出色

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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数据显示，美国2月制造业似乎已企稳，1月建筑支出升至逾八年高点 ，这成为美国经济稳健的最强迹象。
“经历了年初的大跌以及对衰退的担忧后，人们大幅降低了对美联储升息步伐的预期，”瑞士信贷银行的日本股票销售负责人Stefan Worrall说。
“随着我们看到近来公布的很多美国经济数据都好于预期，这些丧失的信心突然之间又有所恢复。”
交易员说，周二的其它数据也反驳了有关美国经济或许丧失动能的看法。美国2月汽车销售劲增，创15年来最高的2月销售纪录，此为消费者持续有信心的最新迹象 ，这提振了对日本汽车厂商的信心。日本车企严重依赖出口销售。
丰田汽车 股价上涨4.9%，日产汽车 涨4.1%，马自达 飙升6.9%。
玩具和游戏软件厂商Bandai Namco Holdings 扭转早盘涨势，现跌2.6%，因野村证券将该公司股票评级从“买进”下调至“中性”，指因游戏开发成本高于预期。
东证股价指数 涨3.8%至1,349.99点，截至早盘中段33个分类指数全部上涨。
JPX-日经400指数 涨3.9%至12,241.50点。(完)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选