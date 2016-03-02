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亚洲 | 2016年 3月 2日 星期三 10:48 BJT

韩国金融市场：美国数据提振韩股跳涨至两个月高点，韩元亦上涨

临近中午时分，外国投资者在韩国股市买超1,732亿韩元，连续第四日买超。

上涨股和下跌股数量分别为551家和241家。

韩元 涨势较温和，兑美元 较周一此间市场收盘价1,236.7只涨0.2%。

交易员称，进口商的美元需求止住韩元进一步升势，而且在穆迪将中国政府债券评等从稳定下调至负面后，一些市场人士选择在场外观望。

3月三年期公债期货 下跌0.05点至110.28.

韩国市场周二因假日休市。

　　　　　　　　　　　0201GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,234.5 1,236.7

日圆/韩元 10.8234/325 10.7681

韩国公债期货 * 110.28 110.33

韩国综合股价指数 1,943.56 1,916.66

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 李春喜/刘秀红/李爽 审校 王丽鑫/王兴亚/郑茵)

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