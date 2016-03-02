韩国金融市场：美国数据提振韩股跳涨至两个月高点，韩元亦上涨

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
国际镍业研究组织(INSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
临近中午时分，外国投资者在韩国股市买超1,732亿韩元，连续第四日买超。
上涨股和下跌股数量分别为551家和241家。
韩元 涨势较温和，兑美元 较周一此间市场收盘价1,236.7只涨0.2%。
交易员称，进口商的美元需求止住韩元进一步升势，而且在穆迪将中国政府债券评等从稳定下调至负面后，一些市场人士选择在场外观望。
3月三年期公债期货 下跌0.05点至110.28.
韩国市场周二因假日休市。
0201GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,234.5 1,236.7
日圆/韩元 10.8234/325 10.7681
韩国公债期货 * 110.28 110.33
韩国综合股价指数 1,943.56 1,916.66
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 李春喜/刘秀红/李爽 审校 王丽鑫/王兴亚/郑茵)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选