澳新汇市：澳洲GDP报喜提振澳元全线上扬，新西兰元走势较弱

“今日的GDP数据证实澳洲经济强韧，得益于经济活动实现了从矿业投资过渡到服务业的再平衡，”安本资产管理的高级投资经理Jasmin Argyrou表示。

“重要的是，它们证实了去年公布的强劲就业数据。因此我们预期澳洲央行将至少在今年内维持利率在2%不变。”

澳洲银行间利率期货<0#YIB:>走势暗示，市场认为年中前降息25个基点的几率为60%，较几周前的将近100%下降。

新西兰元走势相对平静，兑美元 基本持稳于0.6636美元，自盘中高位0.6663回落。

交易员无疑将在新西兰央行3月10日的政策检视会议之前调整仓位。目前市场预期该央行降息的可能性为三分之一。(完)

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