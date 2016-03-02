香港个股：云顶香港拟收购德国邮轮建造船厂，涉资近20亿港元

路透香港3月2日 - 马来西亚云顶集团旗下邮轮业务分支--云顶香港 周三称，拟收购德国造船厂，代价总额为2.306亿欧元（约19.9亿港元）。

云顶香港于联交所的声明称，是次收购的资产包括于德国维斯玛、瓦纳慕德及施特拉尔松德三个船厂的权益及土地，但不包括“Nordic Yards”字样及商标。

云顶香港表示，全球邮轮业的快速发展（于中国尤甚）使得全球邮轮订单创出前所未有的新高，该公司将面对未能以可接受价格取得足够建造邮轮的档期的潜在风险。

“为此，策略性收购自有邮轮建造船厂以建造其邮轮船队，从而让管理层集中于设计、策划及安排部署其已计划的邮轮船队。”公司称。

云顶香港于去年末及今年初先后收购Lloyd Werft Group，因而取得建造优质邮轮的核心竞争力。此次收购德国造船厂将提供有盖船坞及建造设施，在任何天气下均能有效率地建造邮轮，增强现有的建造能力。

本次交易须待德国反垄断监管部门批准、放弃有关转让物业的合约及法定优先购买权等先决条件达成或豁免，方可作实。

云顶香港主要经营水晶邮轮（Crystal Cruises）、星梦邮轮（Dream Cruises）及丽星邮轮（Star Cruises）船队。香港时间10:43，该股升2.52%，报2.85港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)