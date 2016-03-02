芝加哥期市：小麦期货价格持坚，但仍接近逾五年最低水准

标题新闻：英国最大抵押贷款银行莱斯银行考虑在法兰克福设立分行，但尚未作出最终决定-消息
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主力玉米期约 上涨0.35%，至每蒲式耳3.57美元，上日收低0.35%，且一度触及六周低点。
美国农业部周一稍晚公布的月度作物报告显示，美国最大的冬麦产区堪萨斯州2月冬麦生长状况改善。
尽管美国其他几个州冬麦生长状况转弱，但俄克拉荷马州和蒙大拿州的冬麦生长状况好于上年同期。俄克拉荷马州和蒙大拿州是去年美国第三大和第四大冬麦出产州。
美国农业部指出，2015/16年度全球小麦年末库存料触及纪录高位，而美国小麦出口预料在44年低位。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 445.75 -0.25 -0.06% -1.44% 472.87 29
CBOT玉米 357.00 1.25 +0.35% -0.70% 369.52 30
CBOT大豆 859.25 1.25 +0.15% -0.49% 879.29 24
CBOT稻米 $10.69 $0.04 +0.38% +0.09% $11.19 33
美国原油 $33.97 -$0.43 -1.25% +0.65% $31.00 69
汇率
欧元/美元 $1.086 -$0.001 -0.06% -0.61%
美元/澳元 0.723 0.010 +1.34% +1.49%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘秀红/蔡美珍；审校 王丽鑫/孙茉莉)
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