芝加哥期市：小麦期货价格持坚，但仍接近逾五年最低水准

主力玉米期约 上涨0.35%，至每蒲式耳3.57美元，上日收低0.35%，且一度触及六周低点。

尽管美国其他几个州冬麦生长状况转弱，但俄克拉荷马州和蒙大拿州的冬麦生长状况好于上年同期。俄克拉荷马州和蒙大拿州是去年美国第三大和第四大冬麦出产州。