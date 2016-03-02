韩国已公布经济指标--2016/3/2

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值
(GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.6% @ +1.3% @-r 4月25日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +0.8% +1.3% 3月2日 +1.0%
工业生产(m/m) 1月 -1.8% @ +0.5% @-r -- -- 失业率 1月 3.5% @ 3.5% @ 3月15日 -- 贸易收支(亿美元) 2月 顺差74 p 顺差52 r -- -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
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北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选