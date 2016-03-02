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亚洲 | 2016年 3月 2日 星期三 11:24 BJT

韩国已公布经济指标--2016/3/2

经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值

(GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.6% @ +1.3% @-r 4月25日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +0.8% +1.3% 3月2日 +1.0%

工业生产(m/m) 1月 -1.8% @ +0.5% @-r -- -- 失业率 1月 3.5% @ 3.5% @ 3月15日 -- 贸易收支(亿美元) 2月 顺差74 p 顺差52 r -- -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)

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