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亚洲 | 2016年 3月 2日 星期三 13:19 BJT

台湾货币市场：一周拆款利率下滑，期底资金偏宽松

* 期底累积超额准备近兆，拆出需求增加
    * 短票、RP利率未降，考量季底因素

     记者 董永年
    路透台北3月2日 - 台湾银行间拆款短率周三下滑。资金调度人员表示，年后通货回笼垫高期底累积超额
准备，银行间资金稳中偏松，今日有民营银行下调一周拆款利率，使得区间高位下移。
    
    大型银行交易员称，时序迈入提存期底，由于累积超额准备近1兆台币，为避免过多资金滥在帐上，今天
有不少银行愿意拆出，民营银行动作较公股银行为快，率先下调利率。    
    
    〞昨天比较一致，今天一周有的在0.30-0.31%，有的在0.33-0.34%。〞一位大型票券商资调人员说。
       
 本地时间13:03                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      33.130                      33.436        
                                                                
 台湾加权股价指数<.TWII         8,547.70                    8,485.69       
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.200%                   0.201%    
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.200-0.200%             0.200-0.300%    
   --一周拆款利率区间           0.220-0.350%             0.200-0.380%     
         
    
    **短票利率持稳**
    
    短票市场方面，大型票券商指出，今日资金较上日更为宽松，但短票成交利率持稳上日，区间仍在0.35-0
.36%。
    
    〞基本上，0.35%做月内，跨月就是0.36%。〞一位大型票券公司交易员说。
    
    他们认为，由于季底因素的考量，短票利率应该没有下调空间，顶多就是靠向区间低位。纵然24日央行召
开理监事会议降息机率不小，但短票因存续天期短，反应有限。

    今日大型票券商与银行间承作30天期自保短票利率主要成交在0.35-0.36%，持平上日。 
    
    集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.354%，前日0.397%；
上日区间在0.30-0.37%，前日在0.30-0.40%；上日成交量99.87亿台币，前日在128.47亿台币。
               
    今天央行定存单到期4,766亿台币，发行情况则待稍晚央行公布。
    
    本周央行定存单到期共2兆98亿台币，余日分别为：周四6,375.8亿台币及周五2,717.5亿台币。

    拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为254亿台币，累积超额准备达9,976亿台币、加计前期1%
的超额准备为1兆1,480亿台币。  
       
               
    **RP利率持平**  
        
    债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，月初资金持续回流，银行、投信与寿险都有找券需求，不过RP利
率于昨日下调后，今日仅持稳，并未持续走低。
    
    〞昨天下午寿险与投信都来框券。〞一位证券商交易员说。
    
    另一票券商交易员则称，由于近期月底效应比较明显，因此月初也会有资金较为宽松的感觉。不过由于本
月有季底因素，所以并未下调RP利率，但会要求客户配合将落点拉长。
    
    〞若压太低，客户跑光光，季底还是要小心一点。〞她说。
          
    今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.34-0.35%，同上日；公司债附买回利率主要
成交在0.43-0.45%，亦同上日。
        
    今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率持平上日，短天期公债附买回利率0.25-0.30%；公司债
附买回利率主要成交于0.31-0.33%。(完)

 (审校 林高丽)

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