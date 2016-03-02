背景资料：2016年中国信用债违约一览

路透上海3月2日 - 中国经济疲弱不改令企业经营压力不断加大，尤其是产能过剩行业，供给侧改革的推进更令相关企业偿债困难有增无减；而反腐行动的持续进行，也加大了企业层面所面临的治理风险，并令外部融资的不确定性相应增加。综合而言，2016年信用债市场的风险暴露或将更甚于2015年，违约案例上升也可能会更加明显。