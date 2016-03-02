台湾金融：金管会邀集银行负责人座谈，聚焦数位金融及OIU保费担保融资

路透台北3月2日 - 台湾金管会周三邀集23家非金控银行负责人参加政策座谈会，对数位金融环境后续发展、国际保险业务(OIU)保费融资及放宽非金控银行可100%转投资创业投资子公司等议题持正面回应。

金管会银行局长詹庭祯在会后记者会上并表示，会中外商银行多针对线上申办贷款及信用卡等数位金融环境开放及建议开放OIU以担保方式办理保费融资提出相关建议。

他也提及，会中有银行提到银行分行执照可否转让及简易型分行整并等议题，金管会将尽快在三月中旬邀业者召开会议研商。

“ 现在政策希望整并，需要分行就去市场整并。”他说。

他称，由于不动产及房市现在比较淡，有公股银行建议将自用住宅风险权数资本计提降至35%，或非自用住宅的资本计提降为45%，银行局要再研究相关影响。金管会对此提案尚未松口开放。

会中业者也提到国外银行存放利差较高，台湾银行业因竞争利差极微，金管会对此重申，去年六月金管会已修正银行法规定银行办理授信，应考量市场利率、资金成本、营运成本、预期风险损失等因素订定合理定价，以遏止银行以恶性低价竞争方式从事授信业务。

金管会继与金控、银行负责人座会后，明日将与保险业负责人召开座谈会，最后一场则是与证券业负责人座谈会，时间落在3月7日。