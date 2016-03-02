香港个股：华润啤酒以16亿美元增持华润雪花啤酒，股价大涨至四年半高位

路透香港3月2日 - 华润啤酒（控股）有限公司 周三宣布，将以16亿美元代价向百威英博 购入由SABMiller 持有的49%华润雪花啤酒股权，刺激公司股价最多大涨34.6%，创近四年半以来盘中高位。

完成收购后，华润啤酒将全资持有华润雪花啤酒。但交易仍取决于监管部门批准及百威英博收购SABMiller交易的完成，方告作实。

华润啤酒表示，收购代价将透过各种资金方案，包括债务或/及股本融资，以现金偿付。

华润啤酒今天高开16港元，盘中股价曾大涨34.6%至17.2港元的2011年8月中以来高位。香港时间11:21升幅收歛至近25%。

百威英博去年底宣布与SABMiller达成价值超过1,000亿美元的并购计划，百威英博旗下的百威(Budweiser)、时代(Stella Artois)和科罗娜(Corona)品牌将与SABMiller旗下的Peroni、Grolsch以及Pilsner Urquell成为一家公司的产品，合并后公司的啤酒产量将占到全球的将近三分之一。分析师预期，两家公司合并后须出售一些资产，包括在中国的华润雪花啤酒。

华润啤酒表示，增持华润雪花啤酒将确保公司于中国的发展策略有效实施，及促使华润雪花啤酒于上市公司的层面完全并表，提升对股东的财务透明度，消除存在较大少数权益相关的价值流失。（完）

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