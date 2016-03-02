台湾汇市：台币兑美元收创两个月新高，受台股上涨及外资汇入带动

* 台币兑美元连三日收升，创两个月新高

* 外资续汇入且续拥台股，台币趋势看升

* 台股上看9,000点，台币有望升破33元

* 明日实质交易区间暂看33.050-33.250

路透台北3月2日 - 台币兑美元 周三连三日收升并创两个月新高。交易员称，在外资持续涌入及午后韩元劲升带动下，今天台币持续往升值方向挺进；料短线有机会升破33.100整数价位，甚至升破33元。

他们指出，昨天欧美股市收盘均上涨，今天中国等亚洲股市跟着走高，台股在亚股上涨及外资持续买超带动下，指数收盘亦创近四个月新高。

〞台币还是偏升，外资在期货市场净多单满大的，已经有人喊到9,000点了，台币有可能升破33块。〞一位大型银行交易员说。

他们并称，今天外资于早盘后半段发动攻势，进场狂砍美元，台币出量走升；而午后随韩元劲升，台币开盘跟着大升，并一度强升3.46角，最高冲至33.090；惟随台币劲升，吸引寿险公司及油款买盘涌入，台币因而守稳在33.100附近。

一位大型银行交易员表示，从外资持续于台股买超且大举汇入来看，显然这波外资汇入后确有投入股市；另从外资于期货市场布下大量净多单观察，料台股在3月16日期指结算前有机会续攻，台币短线有机会升破33.100，台股指数若攻上9,000点，台币有望升破33元大关。

新兴亚洲货币周三上涨，因美国制造业复苏的迹象帮助缓解了对于全球增长前景的担忧，并刺激投资者买入风险资产。

台湾股市周三第四日收高，并创近四个月高位。分析师指出，国际股市反映美国良好经济数据普遍上扬，台股今日也跳空开高，成交量温和上扬；加权股价指数 收升0.69%至8,544.05点。

台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超76.80亿台币，连四个交易日买超共计276.68亿台币 ；上交易日修正后为买超33.33亿台币。

周三韩元兑美元<KRW= KRW=KFTC>受到风险偏好升温的提振，当地市场收盘报1,227.5，较周一收盘价1,236.7升值0.7%，创一周高位。

今日台币兑美元收盘创近两个月新高，此前收盘高点为1月5日的33.270；实质汇价区间在33.090-33.139，上日则在33.098-33.274。

交易员预估，明日台币主要实质交易区间落在33.050-33.250间。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘微幅扩增；尾盘一个月美元/台币远汇 报33.168/33.238，上日收在33.055。

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16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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美元/台币一个月期 0.010/0.025 0.010/0.020 美元/台币六个月期 0.150/0.185 0.150/0.180 (完)

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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎；审校 张喜良)