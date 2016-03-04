表格：台湾外资及陆资2月净汇入14.75亿美元，中止连三月净汇出

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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路透台北3月4日 - 台湾金融监督管理委员会周五发出新闻稿表示，外资及陆资于2月净汇入14.75亿美元，中止连续三个月净汇出；外资至今年2月底总累计净汇入金额达1,942.73亿美元。
以下为2014年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录：
月份 金额(亿美元)
2月 +14.75
2016年1月 -10.19
----------------------------
2016年累计 +4.56
2015年12月 -6.34
11月 -4.20
10月 +15.29
9月 -24.06
8月 -34.83
7月 -33.50
6月 -22.46
5月 +16.90
4月 +36.87
3月 +14.38
2月 +26.41
1月 +29.27
----------------------------
2015年累计 +13.72
2014年12月 -6.14
11月 +27.35
10月 -12.80
9月 -30.15
8月 -2.16
7月 +18.10
6月 +35.64
5月 +30.81
4月 +50.98
3月 +32.47
2月 +7.22
1月 +8.01
----------------------------
2014年累计 +159.32
注：因各月数额略去小数第三位后数字，因而与全年累计数字略有差距。
资料来源：金管会证期局。(完)
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