表格：台湾外资及陆资2月净汇入14.75亿美元，中止连三月净汇出

路透台北3月4日 - 台湾金融监督管理委员会周五发出新闻稿表示，外资及陆资于2月净汇入14.75亿美元，中止连续三个月净汇出；外资至今年2月底总累计净汇入金额达1,942.73亿美元。

注：因各月数额略去小数第三位后数字，因而与全年累计数字略有差距。