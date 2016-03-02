中国汇市：人民币早盘放量下跌，即期围绕中间价波动渐成共识

* 人民币早盘随中间价下跌

* 即期围绕中间价波动渐成共识

* 成交放量，但市场预期趋稳定

* 两会临近，人民币难见大波动

路透上海3月2日 - 人民币兑美元即期 周三早盘下跌，中间价跌百点子至近一个月新低。交易员称，本周中间价弹性增强，但即期基本围绕中间价30点子附近波动，且具备一定自发稳定态势，央行干预压力下降；由于人大和政协“两会”临近，短期汇价料难见大波动。

他们同时指出，近期中间价整体趋弱激发客盘购汇预期，但并未见恐慌情绪，也有机构自营盘在寻机结汇，致早盘市场成交明显放量；另外离岸市场亦无心推低汇价，离岸CNH 随中间价波动，与在岸价差维持30点子以内。

“现在感觉全靠中间价了，央妈只要改变中间价就能实现对汇率的引导了，市场也比较平稳，篮子嘛，在央行心中。”一中资行交易员称。

中国全国政协十二届四次会议和十二届全国人大四次会议将分别于本周四(3日)和周六(5日)在北京召开。

北京时间11:35，人民币兑美元 即期报6.5514元，上日收报6.5472元。今日人民币兑美元中间价 报6.549元，上日中间价为6.5385元。人民币兑美元即期成交额 为107.52亿美元，上日半日为89亿美元。

全球汇市方面，亚洲市场周三盘初日圆整理普遍跌势，隔夜日圆行情大幅扭转，因伦敦和纽约市场交易商对全球经济的看法改善，进而抛售避险货币日圆。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.763元, 上日尾盘为6.7493元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5525元, 上一交易日尾盘报6.549元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5515；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。