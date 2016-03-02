中国货币市场：逆回购再度停做但无碍流动性宽松，关注央行后续操作

路透北京3月2日 - 继中国央行降准后，今日公开市场连续第二天停做，但银行间货币市场周三资金面继续宽松，大行及非银机构融出积极，相比而言需求略显偏弱；交易员称，本周逆回购到期集中在明后两天，仍需关注央行公开市场操作，但预计流动性大幅收紧的可能性不大。

上海一券商交易员称，今天资金维持宽松，公开市场净回笼未见影响，“像隔夜和14天都在减点出，七天还好一点。（融出方）银行也有，基金券商也有，供给增多，所以总体来说还是挺难出的，我们的隔夜和14天好半天才出完。”

他并表示，降准后流动性明显放松，但本周逆回购到期量集中在周四周五，预计届时资金或略有收紧，但整体趋紧的可能性不大，而且央行料会适量续作逆回购。

中国央行周三公告，鉴于银行体系流动性充裕，公开市场业务一级交易商参与公开市场逆回购操作的意愿总体较弱，今日暂不开展公开市场逆回购操作。这是周二起降准后，逆回购连续第二次缺席。据此计算，今日将净回笼1,000亿元人民币。

华南一基金交易员亦表示，“出的比借的多，隔夜下了2-3BP吧，反正加权价格一直差不多，但大家实际的融资成本比前几天下降很多了。就是不知道要是央行继续停止公开市场操作的话，还会不会这样。”

中国央行周一宣布，自3月1日(周二)起，普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 中金固收团队最新报告预计，此次降准大概释放6,000余亿资金，有助于对冲外占流出、稳定近期的资金面预期。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:57 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9445 1.9437 +0.08

七天 2.2748 2.2760 -0.12

14天 2.5806 2.7082 -12.76

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.4400 2.2500 +19.00

七天 2.2550 2.5800 -32.50

14天 2.2000 2.0700 +13.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9600 1.9600 +0.00

七天 2.3400 2.4000 -6.00

14天 2.6600 2.8000 -14.00

Shibor

其中:隔夜 1.9620 1.9680 -0.60

七天 2.3000 2.3080 -0.80

三个月 2.8570 2.8835 -2.65