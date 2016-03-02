路透基点：旭阳集团1.5亿美元三年期联贷案无限期推迟--TRLPC

路透香港3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，旭阳集团1.5亿美元三年期贷款的联贷过程已无限期推迟。

该项交易于去年8月启动有限联贷，目前尚不清楚是否有银行承诺参贷。法国农业信贷银行(Credit Agricole)担任独家牵头行兼簿记行，贷款最高综合收益为400个基点。

旭阳集团创立于1995年，主要在中国从事焦炭、化工等业务。