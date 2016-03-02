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亚洲 | 2016年 3月 2日 星期三 12:26 BJT

路透基点：旭阳集团1.5亿美元三年期联贷案无限期推迟--TRLPC

路透香港3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，旭阳集团1.5亿美元三年期贷款的联贷过程已无限期推迟。

该项交易于去年8月启动有限联贷，目前尚不清楚是否有银行承诺参贷。法国农业信贷银行(Credit Agricole)担任独家牵头行兼簿记行，贷款最高综合收益为400个基点。

旭阳集团创立于1995年，主要在中国从事焦炭、化工等业务。

2014年10月，集团旗下子公司--河北中煤旭阳焦化有限公司获得5亿元人民币(7,800万美元)三年期贷款。法国农业信贷银行担任牵头行兼簿记行，中国银行、彰化商业银行及合作金库银行则以主办行身份参与联贷。(完) (编译 刘秀红；审校 龚芳)

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