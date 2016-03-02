《全球汇市》美元持稳，接近上日受强劲数据提振触及的一个月高位

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
国际镍业研究组织(INSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0856 1.0864 -0.07 -0.04 1.0860
美元/日圆 113.96 113.98 -0.02 -5.27 120.30
欧元/日圆 123.74 123.85 -0.09 -5.16 130.47
美元/瑞郎 0.9985 0.9969 +0.16 -0.33 1.0018
英镑/美元 1.3956 1.3946 +0.07 -5.31 1.4738
美元/加元 1.3427 1.3406 +0.16 -2.98 1.3839
美元/离岸人民币 6.5525 6.5488 +0.06 -0.24 6.5680
澳元/美元 0.7226 0.7174 +0.72 -0.67 0.7275
新西兰元/美元 0.6624 0.6627 -0.05 -2.95 0.6825
澳元/日圆 82.360 81.740 +0.76 -6.00 87.620
新西兰元/日圆 75.540 75.450 +0.12 -7.86 81.980
英镑/日圆 159.04 158.99 +0.03 -10.26 177.22
澳元/新西兰元 1.0905 1.0813 +0.85 +2.26 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/许娜/汪红英/刘秀红；审校 徐文焰/张荻/白云/龚芳)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选