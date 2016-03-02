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亚洲 | 2016年 3月 2日 星期三 12:37 BJT

《全球汇市》美元持稳，接近上日受强劲数据提振触及的一个月高位

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0856 1.0864 -0.07 -0.04 1.0860

美元/日圆 113.96 113.98 -0.02 -5.27 120.30

欧元/日圆 123.74 123.85 -0.09 -5.16 130.47

美元/瑞郎 0.9985 0.9969 +0.16 -0.33 1.0018

英镑/美元 1.3956 1.3946 +0.07 -5.31 1.4738

美元/加元 1.3427 1.3406 +0.16 -2.98 1.3839

美元/离岸人民币 6.5525 6.5488 +0.06 -0.24 6.5680

澳元/美元 0.7226 0.7174 +0.72 -0.67 0.7275

新西兰元/美元 0.6624 0.6627 -0.05 -2.95 0.6825

澳元/日圆 82.360 81.740 +0.76 -6.00 87.620

新西兰元/日圆 75.540 75.450 +0.12 -7.86 81.980

英镑/日圆 159.04 158.99 +0.03 -10.26 177.22

澳元/新西兰元 1.0905 1.0813 +0.85 +2.26 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/许娜/汪红英/刘秀红；审校 徐文焰/张荻/白云/龚芳)

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