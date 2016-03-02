中国债市动态：短债稍受青睐长债收益率持稳，一级国债招标需求一般

路透上海3月2日 - 中国银行间市场周三早盘现券稳中波动有限，短券成交稍显活络。交易人士表示，央行降准预期消化过后，市场情绪暂归平稳，受益于资金面宽松无虞局面，较之长端品种，短端品种需求略好，而一级国债中标结果虽低于市场预期，但从倍数来看，需求尚属一般。

他们并指出，目前债市整体走势仍无明显方向性，考虑到短期公开市场仍维持零操作，机构对降准之后的未来逆回购到期央行如何对冲、以及是否会下调逆回购利率等较为关注。

“(现券)成交不是很多，总的来看，3年以内的债需求还可以，其他就不行了，”上海一银行交易员称，一级市场一年期国债需求也不算特别好，10年的略低一些，从倍数来看，整体需求也一般。

业内人士稍早透露，财政部上午招标续发两期固息国债，一年和10年期加权中标收益率分别为2.1518%和2.8196%，低于此前的市场预测均值。此前市场对预测均值分别为2.19%和2.85；两期债边际中标收益率分别为2.2127%和2.8585%，对应投标倍数1.79倍和2.65倍。

央行周三公告，鉴于银行体系流动性充裕，公开市场业务一级交易商参与公开市场逆回购操作的意愿总体较弱，今日暂不开展公开市场逆回购操作。这是周二起降准后，逆回购连续第二次缺席。据此计算，今日将净回笼1,000亿元人民币。据路透统计，本周共有11,600亿元逆回购到期。

北京一券商交易员表示，降准之后的资金利率一直没有继续下行，机构情绪都很谨慎，持观望心态的居多。暂先关注后期逆回购到时候怎么对冲，而且是否会通过逆回购价格来引导利率下行仍是重点。

国信证券最新研究报告认为，央行降准对债市利好效应有限，债市利率盘整震荡局面依然难改，市场仍处于等待状态。而进入3月数据公布期，2月经济数据、通胀以及信贷等数据将成为对债市影响的重要因素。

剩余期限近10年的国开债150218券最新报价 在3.19%/3.1751%，上日尾盘为3.1750%/3.1655%。剩余期限逾2年的国开债150207 最新报价在2.7450%/2.73%,上日尾盘为2.78%/2.72%。