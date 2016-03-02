中国新债：农发行下周一将增发至多260亿元固息债，含一至10年五个期限

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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路透北京3月2日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(7日)招标增发至多260亿元人民币五期债，期限包括一、三、五、七和10年。
其中，一年及七年期品种为该行2016年第一期和第四期第五次增发，三、五、10年分别为今年第二、三、五期固息债的第六次增发；1-10年期债票面利率依次为2.47%、2.77%、3.01%、3.32%和3.33%。
具体发行条款如下：
2016年第一、二、三、四、五期增发债
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招标规模上限 1/3/5年：各60亿元；7/10年：各40亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：3月7日下午14:00-15:00
7/10年：3月7日下午14:00-15:30
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 3月9日
起息日 1月6日
发行期 3/8-3/9
上市日 3月11日
基本承销额 无
承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.10%；7/10年：0.15%
-----------------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)
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