香港个股：中国高速传动预计去年净利增长3.5-4倍，午盘升幅曾扩至逾9%

路透香港3月2日 - 中国风电齿轮传动设备制造商--中国高速传动设备集团有限公司 周三称，预计去年度净利同比增长3.5-4倍，因业务大幅增长及融资成本减少；其股份午盘初段升幅一度扩大至逾9%。

该公司于2014年度净利为2.08422亿元人民币，以此计算，2015年度净利将达9.38-10.42亿元，基本符合至略好于汤森路透综合8名分析师预测的9.79亿元。

此前另一家中国大型风电设备供应商新疆金风科技 在业绩快报中披露，按中国会计准则的2015年度净利同比增长56%至28.5亿元，因市场需求旺盛带动风机销售容量增加。

中国高速传动周三午盘初段一度升逾9%至5.65港元。香港时间13:09，该股升8.51%，报5.61港元。（完）

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